Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

11.06.2024 03:23
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Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan 35 APC 465 plakalı BMW marka otomobil, hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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