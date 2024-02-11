Kırıkkale'de takla atan otomobil kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de takla atan otomobil kazasında genç hayatını kaybetti

Kırıkkale\'de takla atan otomobil kazasında genç hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 10:07
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E.A.'nın kullandığı 71 AN 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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