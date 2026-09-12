Kırıkkale\'de kontrollü yakılan otluk alan rüzgarla yangına dönüştü

Kırıkkale'de kontrollü şekilde yakılmak istenen otluk alandaki ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak yangına dönüştü. Alevlerin sardığı alanda bulunan meyve ve sebze kasaları da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 2093. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından otluk alanda kontrollü şekilde yakılmak istenen ateş, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, çevredeki otları ve arazide bulunan meyve ile sebze kasalarının bulunduğu bölümü sardı. İhbar üzerine, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda meyve ve sebze kasası yanarak kullanılamaz hale geldi.