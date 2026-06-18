Kırıkkale\'de kümese giren yılanı itfaiye çıkardı

Kırıkkale'de bir kümese giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kümese yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kümeste yaptıkları çalışma sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya bırakıldı. - KIRIKKALE