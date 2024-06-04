Kırıkkale'de Kurbanlık Hayvan Sevkiyatları Denetlendi

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanların sevkiyatlarına yönelik denetimler yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, kurbanlık hayvan sevkiyatları sıkı denetim altına alındı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanların sevkiyatları da hız kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kurbanlıkların sağlık durumlarını, nakil belgelerini ve hayvan refahını gözlemleyerek mevzuata uygunluğunu denetledi. Polis ve jandarma ekipleri de denetimlere destek vererek, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Hayvanların sağlığını ve nakil şartlarının uygun olup olmadığını denetlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Ateş, "43 ilin kesişim noktasında bulunan Kırıkkale'de, 4 farklı noktada denetimlerimizi sürdürüyoruz. 7/24 azimle çalışarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde hayvanların küpelerine, hastalıklı olup olmadıklarına ve araç içerisindeki refahlarına dikkat ediyoruz. Nakil listelerini titizlikle takip ediyoruz ve hayvanların küpelerini kontrol ediyoruz. Sevk süreçlerini yakından izliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın güzel ve sorunsuz geçmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Ateş, "Bayramımızın güzel geçmesini temenni ediyoruz. Denetim noktalarında, hayvan pazarlarında ve kesim noktalarında denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - KIRIKKALE