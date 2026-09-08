Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 6 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 6 yaralı

Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 6 yaralı
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi Şehit Onbaşı Murat Sıtkı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (40) idaresindeki 71 ACE 636 plakalı Hyundai marka otomobil ile M.Y. (49) yönetimindeki 06 BLE 190 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki E.D., minibüsteki E.A. (35), Z.G. (41) ve S.B. (32) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 6 yaşındaki çocuk, entübe edilmesinin ardından ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kırıkkale, Yahşihan, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 6 yaralı - Son Dakika
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