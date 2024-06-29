Kırıkkale\'de Minibüs Ters Yöne Girerek Trafik Kurallarını İhlal Etti

3.Sayfa

Kırıkkale'de bir minibüs sürücüsü, ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal etti.

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen minibüs sürücüsü, kavşağa yaklaştığı sırada ters yöne girerek araç trafiğini tehlikeye attı. İlk olarak bir otomobille çarpışmaktan son anda kurtulan sürücü, ani bir manevra yaparak yönünü değiştirdi. Minibüs, bu sırada karşıdan gelen bir tır ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay anı, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün ters yönde ilerleyip ani manevralarla yön değiştirdiği, diğer araçların ise hızla fren yaparak durmaya çalıştıkları görüldü. - KIRIKKALE