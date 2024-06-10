Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir motosiklet, seyir halindeki bir kamyonun altına girdi. Kazada, 25 yaşındaki iki genç ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 21:21
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet, savrularak seyir halindeki kamyonun altına girdi. Kazada 25 yaşındaki iki genç ağır yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 16 ATL 614 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, seyir halindeki M.E.'nin kullandığı 37 ABJ 368 plakalı kamyonun altına girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. (25) ve yolcu olarak bulunan M.Ö. (25) ağır yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, kamyonun altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği bulvarda trafik kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen motosiklet, itfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılarak çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

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