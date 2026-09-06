Kırıkkale\'de motosiklet levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin trafik levhasına çarparak devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki Asya marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı. Devrilen motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü A.Ö. ile yolcu M.B. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği, yolcunun ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.