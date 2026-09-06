Kırıkkale'de motosiklet levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de motosiklet levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale\'de motosiklet levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin trafik levhasına çarparak devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki Asya marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı. Devrilen motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü A.Ö. ile yolcu M.B. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği, yolcunun ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kırıkkale, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de motosiklet levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı
Gram gram altın topluyor İşte en verimli iki ilçe Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe
CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi Ortalığı karıştıracak iddialar CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi! Ortalığı karıştıracak iddialar

22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 23:56:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de motosiklet levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement