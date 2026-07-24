Kırıkkale'de Otobüs Devrildi: 29 Yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde 29 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kars'a sefer yapan Doğu Kars Firması'na ait, Cevdet K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol çalışmasının olduğu alana devrildi. 3'ü mürettebat toplam 41 kişinin bulunduğu otobüsteki 29 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, devrilen otobüs havadan görüntülendi.