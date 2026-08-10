Emniyet güçlerini tehdit eden şahsın evinden zehir deposu çıktı - Son Dakika
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Emniyet güçlerini tehdit eden şahsın evinden zehir deposu çıktı

Emniyet güçlerini tehdit eden şahsın evinden zehir deposu çıktı
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Sakarya'da sosyal medya hesabı üzerinden emniyet güçlerine yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 42 yaşındaki İ.D. tutuklandı. Evinde yapılan incelemede uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden emniyet güçlerine yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan İ.D. tutuklandı. Evinde uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya platformları üzerinden halk arasında panik ve korku yaymak amacıyla tehdit içerikli paylaşımlar yapan ve emniyet güçlerine yönelik hakaret ile tehditlerde bulunan 42 yaşındaki İ.D. isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D.’nin ikametinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile kaçak alkol ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan İ.D., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emniyet güçlerini tehdit eden şahsın evinden zehir deposu çıktı - Son Dakika

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