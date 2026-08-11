Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
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Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitlediği belirlenen şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 binden fazla kişiyi mağdur ettiği ve hesaplarında 2,8 milyar TL'lik para trafiği bulunduğu tespit edilen yapıya yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşların vize randevusu alma hakkını çeşitli yazılımlarla gasp eden ve haksız kazanç sağlayan şebekelere yönelik 6 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

49 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Vatandaşların yurt dışı seyahatleri için gerekli olan vize randevularını adeta bir karaborsaya dönüştüren organize şebekelere yönelik düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de tespit edilen 63 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kapsamlı operasyon kapsamında, sistemleri kilitleyerek haksız kazanç elde eden 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılırken, adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve belge incelemeye alındı.

<a class='keyword-sd' href='/vize/' title='Vize'>Vize</a> dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

"BOT" YAZILIMLARLA RANDEVU SİSTEMİNİ KİLİTLEDİLER

Şebekenin çalışma yöntemi, yürütülen soruşturmanın en çarpıcı detaylarından birini oluşturdu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine "bot" olarak tabir edilen özel yazılımlar aracılığıyla sızdıkları tespit edildi. Bu yazılımlar sayesinde sisteme düşen randevuları saniyeler içinde toplu olarak alan şebeke, normal vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkânsız hâle getirdi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan "yazılım", "danışmanlık" ve "hizmet bedeli" adı altında fahiş tutarlarda para kopardığı, hizmetin verilmediği durumlarda ise ücret iadesi yapmadığı saptandı. Ayrıca başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde de ciddi bulgulara ulaşıldı.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

2 MİLYAR 841 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından şebekenin mali boyutu üzerine yapılan incelemeler, vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ocak 2024 ile Temmuz 2026 dönemini kapsayan incelemelerde, soruşturmaya konu olan şirket yapılanmalarına ait banka hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan devasa bir para hareketi tespit edildi. Şebekenin bu süreçte 41 bini aşkın mağdurdan yaklaşık 918 milyon lira haksız tahsilat yaptığı belirlendi. Tahsil edilen bu yüksek meblağların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının bireysel hesaplarına aktarıldığı, ayrıca sistem içerisinde yoğun bir nakit, kripto varlık ve kıymetli maden trafiği bulunduğu saptandı.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

BAKAN GÜRLEK'TEN TAVİZSİZ MÜCADELE MESAJI

Operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şebekelerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanının liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla hareket ettiklerini belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan, haksız kazanç sağlamayı amaçlayan ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullandığı değerlendirilen yapılara karşı tavizsiz mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sürece katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyerek bunu haksız bir kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan, insanların emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

İŞTE OPERASYONDA ADI GEÇEN 49 ŞÜPHELİ

  • KAMİL ERGİN
  • TUNAHAN KERİM YÜKSEL
  • ÖZGÜR ÖNAL 
  • CİHAT KARAKUŞ
  • EMRE CAN MALGAZ
  • KIYMET İLAYDA TOPRAK
  • MERVE AKIN
  • KERİM EKİZOĞLU
  • FADİME NUR KARA
  • SİNEM ŞULE HANÇIN
  • MEHMET AKIN
  • TUĞBA AKSOY
  • FEYDA TAN GÜNER
  • PINAR DEMİR
  • FATİH BEKMEZCİ
  • TUNAHAN COŞGUN
  • MELİS ÖZALP
  • AYŞE GÜNDÜZ
  • BETÜL EBRU ELÇİ
  • ÇINAR KARAKUŞ
  • EMEL ÇELİK
  • EMİRHAN DURAN
  • FİKRET KARAKUŞ
  • GÜNSEL KARAKUŞ
  • SEZGİN AKÇANAK
  • TUĞBA USLU
  • BERKAY VARGÜN
  • TUNAHAN AKÇAY
  • BÜNYAMİN ÇALIŞKAN
  • GAYE MUNZUR ÇALIŞKAN
  • HARUN DURGUT
  • YUSUF FURKAN GÜREL
  • KADİR YAZICI
  • SÜLEYMAN KARANLIK
  • MERT YİĞİT DOĞANAY
  • SELİN YILDIZ
  • SANİYE HATI
  • ALEYNA DARCAN
  • MERTCAN DURGUT
  • SEÇKİN DURGUT
  • SENA DURGUT
  • NURSEMİN ÖZLÜ
  • AYŞEN ELLİALTIOĞLU
  • KIVANÇ TEKTİMUR
  • İLKER TUNÇKOL
  • ÖMER SALİH ATAN
  • HAMİDE YANMAZ
  • TEKİN TAŞ
  • EROL SAĞDIÇ
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

Operasyon, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erhan Erdogan Erhan Erdogan:
    kaç yıldır böyle nihayet devlet bu duruma el koydu 2 0 Yanıtla
  • Muhammet Güzel Muhammet Güzel:
    idam şart 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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