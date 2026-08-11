Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Ederson için sürpriz bir takas formülü gündeme geldi. Aracı menajerlerin, kaleci arayışındaki Juventus ile sarı-lacivertlileri bir araya getirerek Ederson ile Nico Gonzalez'in takasını içeren bir formül üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin forvet transferinin ardından sol kanada takviye yapmayı planlaması nedeniyle Nico Gonzalez seçeneğinin gündeme geldiği belirtildi.

SEVGİLİSİYLE ARUBA'DA TATİLE ÇIKTI

Transfer iddialarının merkezindeki Nico Gonzalez'in özel hayatından görüntüler de yeniden ilgi gördü. 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde influencer sevgilisi Ludmila Isabella ile Aruba'da tatil yaptı. Çift, deniz ve plajın yanı sıra adada birlikte geçirdikleri anlardan çok sayıda kare paylaştı.

ROMANTİK GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin tatil sırasında verdiği samimi pozlar arasında Nico Gonzalez'in Ludmila Isabella'ya sarıldığı görüntüler de yer aldı. Gonzalez ile Isabella'nın ilişkilerini 2026 yılının başında kamuoyuna duyurdukları belirtiliyor.