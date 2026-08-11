Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde - Son Dakika
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Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

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Fenerbahçe'de Ederson ile takas edilebileceği öne sürülen Nico Gonzalez'in influencer sevgilisi Ludmila Isabella ile Aruba'da geçirdiği romantik tatilin görüntüleri yeniden dikkat çekti. Arjantinli yıldızın sevgilisine sarıldığı samimi görüntüler de tatilden öne çıkan kareler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Ederson için sürpriz bir takas formülü gündeme geldi. Aracı menajerlerin, kaleci arayışındaki Juventus ile sarı-lacivertlileri bir araya getirerek Ederson ile Nico Gonzalez'in takasını içeren bir formül üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin forvet transferinin ardından sol kanada takviye yapmayı planlaması nedeniyle Nico Gonzalez seçeneğinin gündeme geldiği belirtildi.

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

SEVGİLİSİYLE ARUBA'DA TATİLE ÇIKTI

Transfer iddialarının merkezindeki Nico Gonzalez'in özel hayatından görüntüler de yeniden ilgi gördü. 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde influencer sevgilisi Ludmila Isabella ile Aruba'da tatil yaptı. Çift, deniz ve plajın yanı sıra adada birlikte geçirdikleri anlardan çok sayıda kare paylaştı.

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

ROMANTİK GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin tatil sırasında verdiği samimi pozlar arasında Nico Gonzalez'in Ludmila Isabella'ya sarıldığı görüntüler de yer aldı. Gonzalez ile Isabella'nın ilişkilerini 2026 yılının başında kamuoyuna duyurdukları belirtiliyor.

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

Fenerbahçe, Aruba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bari dünyadaki insanları rahat bırakın ya. Burada herkes kendini dünyanın merkezi sanıyor. Bir de çıkıp dışarıdan bakın bence kendinize, bu saksafon medyanın olmadığı ülkelerde nasıl hissedeceksiniz görelim :) 1 0 Yanıtla
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