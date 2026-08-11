Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 12 saat süren maraton görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Oylamada AK Parti'den 8 milletvekilinin yer almaması dikkat çekerken, partilerin oy dağılımı da netleşti.

12 SAATLİK MARATON OYLAMA İLE SONUÇLANDI

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında dün saat 11.00’de toplanarak kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen düzenlemeyi masaya yatırdı. Yaklaşık 12 saat süren yoğun mesai boyunca kanun teklifinin maddeleri tek tek ele alınarak detaylıca görüşüldü. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte geçilen tarihi oylamada düzenleme; 467 "kabul", 87 "ret" ve 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

AK PARTİ'DEN OYLAMAYA KATILMAYAN İSİMLER

Oylama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iktidar partisindeki katılım tablosu dikkat çekti. AK Parti grubundan 8 milletvekilinin Genel Kurul'daki oylamada yer almadığı görüldü. Oylamaya katılmayan isimler Tuğrul Türkeş, Kürşad Zorlu, İsmail Emrah Karayel, Ahmet Ersagun Yücel, Sami Çakır, Tahir Akyürek, Bülent Tüfenkçi ve Lütfi Bayraktar olarak kayıtlara geçti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise tüzük gereği yürüttüğü görevi nedeniyle oy kullanmayan bir diğer isim oldu.

EN ÇOK FİRE CHP'DEN: 14 VEKİL KATILMADI

Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada devamsızlık sayısının en yüksek olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. On dört milletvekili açık oylamada oy kullanmazken, bu isimler Mustafa Adıgüzel, Türker Ateş, İlhami Özcan Aygun, Aysu Bankoğlu, Tahsin Becan, Gülizar Biçer Karaca, Vecdi Gündoğdu, Ömer Fethi Gürer, Mehmet Güzelsmansur, Selma Aliye Kavaf, Serkan Sarı, Ahmet Baran Yazgan, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar olarak sıralandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmayan isimler arasında yer aldı.

DİĞER PARTİLERDEKİ DEVAMSIZLIKLAR

Oylamaya iştirak etmeyen vekiller diğer partilerde de gözlemlendi. Yeni Parti sıralarında Ulaş Karasu ve Gamze Taşcıer oturumda yer almazken, Yeni Yol Grubu'ndan İdris Şahin de oylamaya katılmadı. Bağımsız milletvekillerinden Adnan Beker ile ilerleyen günlerde AK Parti'ye geçmesi beklenen Ümit Dikbayır ve DEM Parti'den bazı vekiller de oylamada oy kullanmayan isimler listesine dahil oldu.

PARTİLERE GÖRE OY DAĞILIMI NETLEŞTİ

Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın partilere göre dağılımı da tamamen belli oldu. İktidar partisi AK Parti 268 kabul oyu verirken, 9 fire verdi. Yeni Parti grubunda ise 35 milletvekili kabul, 54 milletvekili ret oyu kullanırken, 22 milletvekili oylamaya katılmadı. DEM Parti grubundan 55 kabul oyu çıkarken 2 milletvekili oylamada yer almadı. MHP'de 44 milletvekili kabul oyu kullandı, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

Grup kararı olmadan oylamaya katılan CHP'de 29 milletvekili kabul, 2 milletvekili ret yönünde oy kullandı, 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. İYİ Parti 29 fire vermeden blok halinde ret oyu verdi. Yeni Yol Partisi'nden 16 kabul, 3 çekimser oy çıkarken 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Bağımsız milletvekillerinden 7'si kabul, 1'i ret oyu verdi. Hür Dava Partisi 4 kabul, TİP 3 kabul, Demokratik Bölgeler Partisi 2 kabul, Emek Partisi 2 kabul, DSP 1 kabul ve Saadet Partisi 1 kabul oyuyla teklife destek verdi. Yeniden Refah Partisi 4 milletvekiliyle çekimser kalırken, Demokrat Parti ise 1 ret oyu kullandı.