Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de ihbar üzerine eve giren polis, Azerbaycan uyruklu Latife İbadova'yı ölü buldu. Vücudunda darp izi yok, evde uyuşturucu madde bulundu. Birlikte yaşadığı Ferhat adlı kişi ihbardan 15 dakika önce evden ayrıldı. Cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Kağıthane'de ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, odada hareketsiz halde yatan Azerbaycan uyruklu Latife İbadova'nın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. İbadova'nın vücudunda darp, kesici delici alet izine rastlanmazken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, İbadova ile aynı evde yaşadığı ve ihbardan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldığı iddia edilen Ferhat isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu

ÖLEN KADIN AZERBAYCAN UYRUKLU

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurtdışından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri, kapısı ve penceresi açık olan bir eve girdi. Ekipler yaptığı incelemede odada hareketsiz halde yatan kadını buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kadının Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğunu tespit etti.

Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu

BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİNİN İHBARDAN 15 DAKİKA ÖNCE EVDEN AYRILDIĞI İDDİASI

İncelemelere devam eden polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede İbadova'nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadı. Ancak evde masanın üzerindeki pet şişede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Madde incelenmesi için ekipler tarafından alındı. Diğer yandan mahalle sakinleriyle görüşen polis ekipleri, Ferhat isimli bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallelinin iddiasına göre Ferhat isimli kişi, ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldı.

Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Ayrıca mahalleli, çiftin bir süredir gece saatlerinde tartıştığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Kağıthane, Adli Tıp, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

17:28
Bahçeli’den Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:50:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.