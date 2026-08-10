Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi - Son Dakika
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Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

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Petrol fiyatlarının yükselişi ile gün aşırı zam gelen akaryakıt fiyatları için çok konuşulacak bir tahmin geldi. Sektör temsilcileri, benzin ve motorin fiyatların yüksek seyrinin devam edeceğine işaret ederek, 2027 yılının ikinci yarısında benzin ve motorinin litresinin 100 TL'yi aşabileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının artmasına yol açtı. Türkiye'de de son birkaç yıl içinde bir litre benzin fiyatı 70, motorin fiyatı 80 TL'yi aştı.

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Termopet'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, akarkayıt sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı. Direkci, ABD ile İran savaşının hemen ardından mart ayında akaryakıtta eşel mobil uygulamasının devreye alındığını, zam gereksiniminin bir bölümünün ÖTV'den karşılandığını anımsattı.

"İNDİRİMLER BİR SÜRDE DAHA POMPAYA YANSIMAYACAK"

Resmi Gazete'de 3 Temmuz'da yeni bir eşel mobil kararının yayımlandığını belirten Direkci, "Buna göre zamların yüzde 25'i ÖTV'den karşılanıyor, kalan yüzde 75'i pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor. İndirim gündeme gelirse de bunun tamamı ÖTV için mahsup ediliyor. Pompa satış fiyatları değişmiyor. En son cuma günü benzinde 4 TL 35 kuruş indirim, ÖTV'ye kesildi" dedi.

Cemil Direkci, bir süre daha indirimlerin pompaya yansımayacağını kaydederek, benzin ve motorinde mart ayı öncesindeki ÖTV düzeyine gelinceye değin kesintilerin süreceğini, pompa satış fiyatlarının değişmeyeceğini söyledi.

"BİR LİTRE AKARYAKIT 100 LİRA OLUR MU?"

Direkci, fiyatların yüksek seyriyle birlikte 2027 yılında bir litre akaryakıtın 100 TL'yi görüp görmeyeceği sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Hemen hemen kesin. Açıkçası baktığınızda bu yılki enflasyonun yüzde 30 dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. Dolar kurunun enflasyona paralel artması lazım. Biraz onun gerisinden geliyor. 2027 yılı enflasyon tahminini de beraber yapalım. En iyi ihtimalle yüzde 20 olacaktır. Akaryakıtta, ÖTV artışları da gelecek. Savaş sonrasında akaryakıtta müthiş bir düşüş de olmayacak. Düşüşlerin bir kısmı da ÖTV'ye gidecek. 2027 yılının ikinci yarısında üç haneli rakamı, benzinde de motorinde görmemiz muhtemeldir. Hemen, gelecek yılın temmuz ayında olmasa da ikinci yarısında görmemiz muhtemel."

"MOTORİN TÜKETİMİ GERİLİYOR"

Son birkaç aydır motorin tüketiminin azaldığını gözlemlediklerini kaydeden Direkci, "Motorinde biraz yavaşlama var. Ticari faaliyetlerin aynası birebir motorin tüketimidir. Motorin, tarımda da taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılıyor. Ticari faaliyetlerde yavaşlama var. Dezenfasyon politikalarının etkisi bu anlamda görülüyor. Fiyatların da çok artmış olması bunu biraz hızlandırmış olabilir" diye konuştu.

"ZENGİNLER DAHA ÇOK ŞİKAYETÇİ"

Direkci, istasyonlara gelen yurttaşların akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri ya da tepkilerine ilişkin soru üzerine, vatandaşların her duruma hızlaca uyum sağladığını söyledi. Direkci, "Zenginler, düşük gelirlilerden daha çok şikayet ediyor. Ben, bunu şuna bağlıyorum. Ekonomideki gelişmeleri çok daha hızlı takip ediyorlar. Belli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaş artık durumu kabullenmiş. Ne olursa olsun modunda diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"HEP 50 LİRALIK ALANLAR 500 LİRALIK ALMAYA BAŞLADI"

Bazı vatandaşlar, önceki yıllarda akaryakıta gelen zamları normalleştirmek için bu konuda sorulan sorulara, "Ben hep 50 TL'lik benzin ya da motorin alıyorum" yanıtını veriyorlardı. Son birkaç yıl içinde bir litre benzin fiyatı 70, motorin fiyatı 80 TL'yi aştı. Direkci, bu konudaki soru üzerine, "50 TL'lik yerine şimdi 500 TL'lik alıyor. Yeni standart 50 TL yerine 500 TL" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Olsun soğan ekmek var.Dış gücler var 5 1 Yanıtla
  • Oğuzhan Bulut Oğuzhan Bulut:
    Onların dolarları varsaaa bizimde Allahımız var 3 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Böyle giderse eylül de 100 lirayı görürüz ! 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi - Son Dakika
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