Kırıkkale'de Otobüs Devrildi: Yaralılar Var - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüs Devrildi: Yaralılar Var

Kırıkkale\'de Otobüs Devrildi: Yaralılar Var
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Kırıkkale'de şehirlerarası otobüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Kars firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kırıkkale, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Otobüs Devrildi: Yaralılar Var - Son Dakika

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