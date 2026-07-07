Kırıkkale'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 40 Yaralı

07.07.2026 09:02
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Kırıkkale'de Süha firmasına ait otobüs devrildi, 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Süha firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanana 92 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. 40 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan D.A.G. idaresindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının ise hastanede tedavileri sürüyor. Kazada yaralanan Nejdet Örenli, "Arabanın dönmeye başladığını gördüm. Muhtemelen şoför uyudu" dedi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Sarıibrahim, daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Sarıibrahim, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika

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