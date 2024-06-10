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Kırıkkale'de otomobile çarpan motosikletin hurdaya döndüğü kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolu Arpalıkçukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ. idaresindeki 06 AD 7074 plakalı otomobil ile A.K.K. yönetimindeki 34 EAJ 891 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü ile O.O. (36) ve N.M. (33) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE