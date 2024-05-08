Kırıkkale'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde ve Şehirde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde ve Şehirde Denetim Yaptı

Kırıkkale\'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde ve Şehirde Denetim Yaptı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri, metruk binalar, çarşı merkezi ve parklarda şüpheli görülen kişilerin GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

08.05.2024 18:13
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Kırıkkale'de polis ekiplerince okul çevrelerinde ve şehrin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Uygulama yapan ekipler, okul çevreleri, metruk binalar, çarşı merkezi ile park ve bahçelerde şüpheli görülen şahısların GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde ve Şehirde Denetim Yaptı - Son Dakika

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