Kırıkkale'de sentetik hap operasyonu, 539 hapla yakalanan sürücü tutuklandı
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, Kaletepe Mahallesi'nde S.U. (26) idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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