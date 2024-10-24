Kırıkkale\'de Silah Kaçakçıları Yakalandı

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Kırıkkale'de 11 adet tabancayla yakalanan 2 şahıs, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.E. (26) ve İ.K. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda, belirlenen ikamette yapılan aramada 11 adet tabanca, 14 adet şarjör ve 10 adet silah parçası ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE