Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale\'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.02.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 8 Şubat günü Kaletepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.Z.D., C.Y., M.V.Ö., D.B., V.Ö., S.Y., B.P. ve Y.M.D. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.P. ve M.V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırıkkale, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement