Kırıkkale\'de Sokak Köpeğine Uyuşturucu İğne ile Müdahale Tepki Çekti

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir şahsın, sokak köpeğini uyuşturarak belediyeye ait resmi plakalı araçla ilçe dışına bırakması vatandaşların tepkisini çekti. Olay sırasında vatandaşlar, "bırak" çığlıklarıyla şahsı engellemeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Keskin Belediyesi'nde görevli olduğu iddia edilen bir kişi, sokak köpeğini uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdi. Ardından köpek, belediyeye ait resmi plakalı yolcu minibüsüne bindirilerek ilçe dışına götürüldü. Duruma şahid olan çevredeki vatandaşlar, olaya sert tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde genç bir vatandaşın, "Bırak" çığlıklarıyla durumu engellemeye çalıştığı görülüyor. - KIRIKKALE