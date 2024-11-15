Kırıkkale'de Suçlulara Operasyon

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Kırıkkale'de polis ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü, 22 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası alan H.S., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5'er yıl hapis cezası bulunan G.S. ve H.A., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan M.S. ile bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan S.V., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. - KIRIKKALE