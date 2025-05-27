Kırıkkale'de "tefecilik" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "tefecilik" suçundan aranan A.B. (66) isimli şahıs yakalandı. Hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Tefecilik Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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