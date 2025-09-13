Kırıkkale'de Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kırıkkale'de Tır Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Tır Kazası: 2 Yaralı
13.09.2025 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tır başka bir tıra çarptı, 2 sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kalecik D757 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 DCR 764 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yola geçti. Devrilen tırın römorku, seyir halindeki S.Ç.'nin kullandığı 01 AC 092 plakalı tıra çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 21:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.