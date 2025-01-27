Kırıkkale\'de Tırla Çarpışan Otomobil Takla Attı

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Kırıkkale'de tır ile çarpışan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolu Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 34 KC 6613 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İ.B. yönetimindeki 06 CRF 579 plakalı MAN marka tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği koparak tırın arka lastiğine sıkıştı. O esnada takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü İ.B. ile yolcu A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE