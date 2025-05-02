Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ani manevra sonrası bahçe duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

02.05.2025 21:01
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Kırıkkale'de önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin bir evin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza öncesi otomobilin manevra yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Yeni Mahalle Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BT 7735 plakalı otomobilin sürücüsü M.B., önünde seyreden 71 AY 549 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, 3 katlı bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan S.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otomobilin, başka bir araca çarpmamak için yaptığı ani manevra güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaza anını gören Güleser Çatalkaya, "Allah'tan çocuklara bir şey olmadı. Kazayı gördüm yukarıdan. Dizlerimin bağı çözüldü sanki çok korktum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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