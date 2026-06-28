Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
28.06.2026 14:14
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı, hayati tehlike yok.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Antalya'ya seyir halinde olan H.K. idaresindeki 28 ABD 156 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç, şarampole devrilerek hurdaya döndü.

Kazada sürücü H.K. ile eşi N.K. ve çocuğu M.B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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