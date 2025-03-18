Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, 11-17 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 13 adet sentetik ecza, 7,46 gram metamfetamin ve 0,83 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE