Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle H.Y., E.Y., F.Ç. ve A.K. gözaltına alındı. Üzerlerinde ise 372 adet sentetik ecza maddesi, 70 gram metafetamin, 3 adet ecsatsy ele geçirildi. Emniyette işlemleri devam eden 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE