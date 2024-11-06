Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 22 yaşındaki genç tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, E.K. (22) isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle evde arama yapan ekipler, 646 adet piskoprop ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE