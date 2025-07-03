Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan kontrollerde, bahçede ekili 26 kök kenevir ile 200 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, H.S. (58) ile imam nikahlı eşi Ş.Y. (45) ve kızı R.S. (20) gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE