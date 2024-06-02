Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 20,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

02.06.2024 13:46
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 20,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda M.Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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