Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda R.Ş. ve A.K. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 382 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE