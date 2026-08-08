Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 880 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde U.Ö.'nün (21) evinde arama yapıldı. Aramada 880 sentetik ecza hapı, 8 gram pregabalin ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.