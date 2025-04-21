Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale'de ikametlerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.E.A. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 115 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE