Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 377 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde 377 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin E.D. isimli şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda 377 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?