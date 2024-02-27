Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 29 gram esrar, 48 gram skunk, 19 gram kannabinoid ve 175 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı ve 16'sı hakkında adli işlem başlatıldı.

27.02.2024 21:06  Güncelleme: 21:09
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 29 gram esrar, 48 gram skunk, 19 gram kannabinoid ve 175 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı, 16'sı hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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