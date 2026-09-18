Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

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Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1\'i tutuklandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 254 sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 pipe ve 5 bin 20 lira ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde M.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin araçları ile ikametlerinde yapılan aramalarda 254 adet sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 adet pipe ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 20 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkaleGüvenlik3. SayfaSuçSon Dakika

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