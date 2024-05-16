Kırıkkale\'de uyuşturucu ticareti yapan hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak suçlarından hakkında 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç., polis ekiplerince yakalanarak, Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE