Kırıkkale'de uyuşturucu ve firar suçlarından aranan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de uyuşturucu ve firar suçlarından aranan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

Kırıkkale\'de uyuşturucu ve firar suçlarından aranan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü U.K. (28), emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ile "hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması" suçlarından aranan cezaevi firarisi U.K. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu ve firar suçlarından aranan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
22:39
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 23:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu ve firar suçlarından aranan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement