Kırıkkale'de Yapılan Yol Uygulamasında 51 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yapılan Yol Uygulamasında 51 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Yapılan Yol Uygulamasında 51 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, Yahşihan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 51 adet kaçak cep telefonu bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

11.02.2024 10:11
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 51 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 51 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yapılan Yol Uygulamasında 51 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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