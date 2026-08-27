Kırıkkale'de Otobüs-Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüs-Tır Kazası: 1 Yaralı

Kırıkkale\'de Otobüs-Tır Kazası: 1 Yaralı
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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ve iki tırın kavşakta çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi D200 kara yolu Kalecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalecik istikametinden Kırıkkale istikametine dönmek isteyen S.A. idaresindeki 38 ADV 814 plakalı tır, kavşakta Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs ise aynı istikametteki 60 EY 110 plakalı tıra çarptı. Kazada yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Otobüs-Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Otobüs-Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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