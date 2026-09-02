Kırıkkale'deki operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezalı 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'deki operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezalı 2 hükümlü tutuklandı

Kırıkkale\'deki operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezalı 2 hükümlü tutuklandı
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Kırıkkale'de emniyet ve jandarmanın operasyonlarında 14 yıl ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı; adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametinde uyuşturucu ele geçirildi ve zanlılar mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan H.İ.'yi (50) ve "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D.'yi (44) yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. F.K.'nın ikametinde gerçekleştirilen aramada, satışa hazır 4 parça halinde toplam 3,51 gram metamfetamin, 10 adet sentetik uyuşturucu ve 4,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen B.N.Y. de ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'deki operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezalı 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika

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