Kırıkkale Yahşihan\'da uyuşturucu operasyonunda 4 bin 581 sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında İ.T'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin Yahşihan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.