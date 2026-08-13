Kırım'da Bombalı Saldırı: Üst Düzey Rus Subayı Öldürüldü - Son Dakika
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Kırım'da Bombalı Saldırı: Üst Düzey Rus Subayı Öldürüldü

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FSB, Kırım'da düzenlenen saldırıda bir Rus subayın öldüğünü ve Ukrayna ajanının gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da "Ukrayna özel servislerinin talimatıyla" düzenlendiği belirtilen bombalı saldırıda üst düzey bir Rus subayın öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 2014'te ilhak edilen Kırım'ın Sivastopol şehrindeki bir sokakta saat 10.00'da bombalı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Bir çöp kutusuna yerleştirilen patlayıcı düzeneğin üst düzey bir Rus subayının geçişi sırasında infilak ettirildiği, subayın hayatını kaybettiği aktarıldı. Ukrayna özel servislerinin talimatıyla hareket ettiği belirtilen 32 yaşındaki bir Rus kadının gözaltına alındığı kaydedildi. Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, "Müfettişler, kadının Ukrayna özel servislerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve hiçbir pişmanlık göstermediğini tespit etti" ifadelerini kullandı.

"2014'te Rus ordusuna katıldı"

Rus medyası öldürülen ismin Rus Karadeniz Filosu denizaltı tugayında komutan yardımcısı olarak görev yapan Robert Shageyev olduğunu aktardı. Shageyev'in eski bir Ukrayna deniz subayı, Ukrayna denizaltısı Zaporijya'nın komutanı olduğu iddia edildi. Shageyev'in Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından Rusya'ya bağlılık gösterdiği ve Rus Donanması'nda görev yapmaya başladığı belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kırım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırım'da Bombalı Saldırı: Üst Düzey Rus Subayı Öldürüldü - Son Dakika

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