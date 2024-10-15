Kırkağaç'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Parkına Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırkağaç'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Parkına Uçtu: 1 Yaralı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, belediye parkına uçtu. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

15.10.2024 01:39  Güncelleme: 01:43
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Kırkağaç'ta otomobilin belediye parkına uçtuğu kaza kamerada: 1 yaralı

Kontrolden çıkan aracın belediye parkına uçtuğu kazada sürücü yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kontrolden çıkan aracın belediye parkına uçtuğu trafik kazasında sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe otogarı civarından ana yola inen Fatih E.'nin idaresindeki 10 AIC 252 plakalı otomobil bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı yola geçerek önce kaldırıma çıktı, ardından korkulukları yıkıp belediye parkına uçtu.

Yeniden Refah Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Ahmet Koçak'a ait ofisin önündeki ağaca çarparak ancak durabilen araçta sıkışan Fatih E. şans eseri ölümden döndü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih E. burada tedavi altına alındı. Araçta önemli derecede maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında ofisinde bulunan ve gürültüyle dışarı fırlayan Yeniden Refah Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Ahmet Koçak "Ofiste çalışmaktaydım. Aniden bir ses geldi ve dışarı fırladım. Baktım bir araç kaza yapmış. Allah'tan ağaç vardı. Ağaç olmasaydı içeri girecekti. Çok şükür kardeşimizde önemli bir şey yok. Rabbim beterinden korusun. Ucuz atlatıldı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırkağaç'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Parkına Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkağaç'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Belediye Parkına Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
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