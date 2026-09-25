Kırklareli Babaeski\'de hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesi Nadırlı köyü yolu üzerinde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan yapıya ve çevresindeki kuru otluk alana yayıldı. Çevreden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin çiftliğin diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara yayılmasını önlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de muhtemel bir yaralanmaya karşı olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle çiftlikte bulunan yapıda ve çevresinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.